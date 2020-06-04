Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

Новую LADA 4×4 Urban 3D может получить любой российский сельхозпроизводитель.

Ростсельмаш объявляет о старте программы «Ставим рекорды вместе», по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили LADA 4×4 Urban 3D 2020 г.

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех): «Тракторы RSM 2000»; «Кормоуборочные комбайны RSM F»; «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS».