«АГРО-2020»: Ростсельмаш расскажет о преимуществах техники

Время выбирать инновационные тракторы и опрыскиватели.

10—12 сентября компания Ростсельмаш примет участие в выставке «АГРО-2020» . Организаторы мероприятия — Министерство сельского хозяйства Челябинской области и Первое выставочное объединение.

Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и уборки урожая.

«Как и в прошлом году, поддержав добрые традиции, планирую посетить выставку. На мероприятии есть отличная возможность оценить преимущества новинок, обсудить вопросы по поставкам техники. На базе нашего предприятия уже успешно работают трактор RSM 2375 и комбайн TORUM 750. В этом году интересно посмотреть новинки по тракторной технике», — рассказывает руководитель сельхозпредприятия ИП Бачурин Юрий Александрович.

Компания Ростсельмаш для гостей выставки представит ряд агромашин.





Обязательный участник мероприятия — трактор RSM 2375. В посевную кампанию на Южном Урале эти трактора показали высокие результаты: стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые положительно отмечают аграрии.

Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 /4500 Satellite предназначены для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Опрыскиватели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. Норма внесения удобрений задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости от изменения скорости движения.



