Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 75.64 -0.49
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб

Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб

Детей временно перевели в другую группу.
сегодня в 16:24
  |  Общество

Сразу две группы занимаются теперь в одном кабинете в детском саду «Умка» в Миассе. Причиной стал рухнувший 4 мая потолок. Воспитатели уверяют, что обрушение — громкое слово, ведь упали только несколько плиток декоративной конструкции. Их уже вернули на место, и о ЧП говорит только отсутствие в помещении воспитанников. Заведующая предполагает, что вина за произошедшее может лежать на бывших собственниках.

У нас действительно проблема с кровлей. Но мы выставляем ее застройщику. Говорим, что у нас подмокает постоянно потолок, остаются пятна, где-то повышенная влажность. Экспертная комиссия Челябинска работает уже третий день. Специалист проводит экспертизу здания и кровли. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая детским садом № 2 «Умка» Елена Шмидт.

В курсе произошедшего и глава Миасса Геннадий Васьков. Накануне он распорядился проверить здание, чтобы узнать, есть ли еще проблемы в помещении детского сада.

Сейчас работают специалисты. Я подписал распоряжение в пятницу, чтобы провели проверку силами ГУ ЧС, иных служб, чтобы понять техническое состояние здания. Были определены виды работ, так называемые гарантийные, которые должны быть выполнены до установленного срока. Бывшие собственники помещений должны их выполнить, в противном случае будем искать варианты других мер. — прокомментировал сайту «Первый областной» глава Миассе Геннадий Васьков.

Отметим, что во время ЧП в группе не было детей. Они находились на прогулке.

Общество
Извинения за рухнувший потолок принесла посетителям администрация ТРК «Слон»
20.04.2018
Извинения за рухнувший потолок принесла посетителям администрация ТРК «Слон»
Происшествия
В крупном ТРК Миасса потолок рухнул на покупателей
14.04.2018
В крупном ТРК Миасса потолок рухнул на покупателей
Происшествия
Потолок упал в подземном переходе на Площади Революции
17.07.2017
Потолок упал в подземном переходе на Площади Революции
Происшествия
Потолок полностью обвалился в квартире жилого дома в Новосинеглазово
27.07.2016
Потолок полностью обвалился в квартире жилого дома в Новосинеглазово
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
сегодня в 16:56
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
Происшествия
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
сегодня в 16:50
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
Спорт
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
сегодня в 16:45
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
Общество
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
  
сегодня в 16:29
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
Общество
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
сегодня в 16:24
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
Происшествия
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
сегодня в 15:56
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
Общество
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
сегодня в 15:43
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
Общество
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
сегодня в 15:35
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6