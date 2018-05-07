/ Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб

Детей временно перевели в другую группу.

Сразу две группы занимаются теперь в одном кабинете в детском саду «Умка» в Миассе. Причиной стал рухнувший 4 мая потолок. Воспитатели уверяют, что обрушение — громкое слово, ведь упали только несколько плиток декоративной конструкции. Их уже вернули на место, и о ЧП говорит только отсутствие в помещении воспитанников. Заведующая предполагает, что вина за произошедшее может лежать на бывших собственниках.

У нас действительно проблема с кровлей. Но мы выставляем ее застройщику. Говорим, что у нас подмокает постоянно потолок, остаются пятна, где-то повышенная влажность. Экспертная комиссия Челябинска работает уже третий день. Специалист проводит экспертизу здания и кровли. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая детским садом № 2 «Умка» Елена Шмидт.

В курсе произошедшего и глава Миасса Геннадий Васьков. Накануне он распорядился проверить здание, чтобы узнать, есть ли еще проблемы в помещении детского сада.

Сейчас работают специалисты. Я подписал распоряжение в пятницу, чтобы провели проверку силами ГУ ЧС, иных служб, чтобы понять техническое состояние здания. Были определены виды работ, так называемые гарантийные, которые должны быть выполнены до установленного срока. Бывшие собственники помещений должны их выполнить, в противном случае будем искать варианты других мер. — прокомментировал сайту «Первый областной» глава Миассе Геннадий Васьков.

Отметим, что во время ЧП в группе не было детей. Они находились на прогулке.