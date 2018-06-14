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За побег четырехлетней девочки из детского сада ответит заведующая

Руководитель учреждения стала фигуранткой административного дела.
вчера в 20:16
  |  Общество

Заведующая детским садом № 100 в Челябинске попала под статью после того, как четырехлетняя воспитанница учреждения сбежала и отправилась бродить по городу. В отношении руководителя возбуждено административное дело по статье «нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». Такое решение приняли в прокуратуре. После инцидента там провели свою проверку.

Установлено, что 06.06.2018 малолетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада без сопровождения законных представителей и длительное время находилась на улицах города. По результатам проверки прокуратурой района заведующей МАДОУ «Детский сад № 100 Челябинска» внесено представление с требованием о привлечении виновных к ответственности — пояснили в ведомстве.

Напомним, исчезновение девочки заметили только в тот момент, когда за ней уже пришли родители. По предварительным данным, малышка прошла через калитку в 17:03. Ребенка заметили прохожие, которые помогли избежать трагедии.

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