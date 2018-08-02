/ Завод стройматериалов заподозрили в превышении выбросов в дни НМУ

Минэкологии и Росприроднадзор друг за другом проверили предприятие.

Сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии дважды за вторую половину июля проверили предприятие «ТехноНИКОЛЬ». В день НМУ, 21 июля, они провели замеры выбросов, зафиксировав превышение по формальдегиду. А через неделю пришли во второй раз, взять повторные пробы. Такую информацию предоставил Росприроднадзор, добавив, что сотрудников ведомства в проверке поддержали силовики. Само предприятие это не подтверждает.

Никакие иные — в том числе силовые структуры — в проверке участие не принимали. Завод работал и работает в штатном режиме, с учётом ограничений в период НМУ. На данный момент результаты замеров находятся в обработке, и о них сообщит контролирующий орган дополнительно. — сообщила сайту «Первый областной» специалист по технической безопасности «Технониколь» Татьяна Кокшарова.

Отметим, что ранее предприятие «ТехноНИКОЛЬ» в поле зрения Росприроднадзора не попадало. Представители завода утверждают, что в период НМУ всегда снижают темпы производства. Также предприятие одним из первых поддержало «закон об экологической совести», введенный губернатором Борисом Дубровским.

«ТехноНИКОЛЬ» производит строительные материалы.