Запах и дым несколько дней: Минэко созвало срочное совещание по выбросам в Челябинске

В городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

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Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Челябинске и окрестностях Министерство экологии области созвало срочное совещание. От крупных предприятий потребовали отчет о снижении выбросов в воздух.

«По информации Челябинского Гидрометцентра, в столице Южного Урала в последние 5 дней установились затяжные неблагоприятные метеорологические условия, которые переросли с первой степени во вторую. Промышленные предприятия в данный период усилили контроль выбросов в атмосферный воздух, снижение составило более 20%», — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве экологии Челябинской области.

Предприятия сообщили о дополнительных мерах для улучшения ситуации. Так, несколько плавильных агрегатов отключил Челябинский электрометаллургический комбинат, а ЧМК остановил работу электропечи, конвектора и доменной печи. Благодаря этому заводы снизили уровень загрязнения приблизительно на 30%.

На дым и запах в Челябинске жители жалуются уже второй день. Минэкологии отправило передвижные лаборатории в Калининский, Ленинский и Центральные районы. Воздух там проверили на содержание вредных веществ. Превышений не нашли. Но посты гидрометцентра обнаружили в атмосфере слишком много продуктов горения. Причиной, как сообщили в Минэко, этого стали три крупных пожара в Еткульском и Еманжелинском районах. Там горело более 20 гектаров леса. На данный момент пожары ликвидированы. Министерство экологии, сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора продолжат следить за качеством воздуха. Улучшение обстановки в городе ожидается уже завтра, 9 октября, вечером.