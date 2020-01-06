Режим НМУ первой степени объявили в Челябинске и Коркино

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера 7 января.

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Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Челябинске и Коркино. С 17:00 5 января и до 19:00 7 января все промышленные предприятия на территории городов обязаны сократить выбросы в атмосферный воздух на 15-20%. Экстренное совещание с представителями предприятий провели в региональном Минэко.

«В соответствии с 343 постановлением Губернатора Челябинской области, при получении прогноза о НМУ от Челябинского гидрометцентра, он доводится до муниципалитетов, на территории которых ожидаются НМУ. Предприятия обязаны выполнить мероприятия по снижению выбросов. Специалисты минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проводят рейды по предприятиям с целью выявления нарушений. На сегодняшний день в Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства экологии, а также 11 стационарных постов мониторинга. В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и три поста ПАО "ММК"», — прокомментировал ситуацию начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Если вы почувствовали неприятный химический запах или запах гари, а также любое нарушение природоохранного законодательства, вы можете оставить свое обращение в экологической приемной министерства: звонки принимаются по номеру 8-906-890-96-70 с 8:30 до 20:00. С 20:00 до 8:30 можно оставить сообщение в мессенджерах — Viber, WhatsApp. Обратиться с жалобой на выбросы можно на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64.