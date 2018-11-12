/ Евгений Тефтелев прокомментировал слухи о своей отставке

Мэру Челябинска пророчат повышение на должность вице-губернатора.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментировал слухи о том, что он уходит в отставку. В мессенджере «Телеграм» и в некоторых СМИ мэру города пророчили повышение на должность вице-губернатора. Однако сам Тефтелев эту информацию не подтвердил. Впрочем, и не опроверг.

Как только будет такое решение, я сразу с вами поделюсь. Это все мои комментарии. — уточнил Евгений Тефтелев.

Стоит отметить, что Евгений Тефтелев уже носит должность вице-губернатора, но на общественных началах. Помимо того, он является главой города Челябинска с декабря 2014 года.