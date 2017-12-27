/ «В поле зрения городской администрации было оздоровление городского транспорта». Глава Челябинска подводит итоги года

Евгений Тефтелев рассказывает о выполненных задачах и решенных проблемах.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев проводит итоговую конференцию, подводя итоги 2017 года. Градоначальник рассказал об «оздоровлении» городского транспорта. Свой отчет он начал с решения проблем с муниципальным транспортом.

В поле зрения городской администрации было обновление, оздоровление транспорта. Мы приступили к первому этапу покупки имущественного комплекса нашего «Челябинского автотранспортного предприятия». Все, что мы задумали по дорожной карте, получается. Следующий на очереди — ГЭТ. Это немаловажные факторы в решении многих проблем и вопросов. — сказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.



Напомним, ранее «Челябавтотранс» объявил себя банкротом. Предприятие «Челябинский городской энерготранспорт» также находится в непростом финансовом положении. Их долг превышает миллиард рублей.

