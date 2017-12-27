/ «Кучи я контролирую сам». Евгений Тефтелев рассказал об уборке снега в городе

Градоначальник сравнил «тефтелевы» кучи и дороги.

В ходе итоговой пресс-конференции градоначальник ответил на вопрос журналистов о «тефтелевых кучах». Евгений Тефтелев отметил, что к настоящему моменту удалось наладить своевременную уборку снега в городе. Прописаны четкие нормативы по наведению порядка в городе, в случае, если подрядчик их нарушает, его ждет наказание.



Про них в последний раз я видел несколько дней назад. Но, понимаете, их же почти нет. Ну как обижает это выражение? Это естественный процесс работы по снегу. Это больше относится к 2015 году, когда не было организации, убирающей снег. Новая организация никогда не занималась таким вопросом. Сегодня есть четкий отработанный контракт. Если и появляется информация, я обращаю внимание «Южуралмоста». Есть 12 дней по нормативу, сначала идет сгребание, а потом вывозка. По нему мы подрядчику оплачиваем все работы, а при нарушении наказываем. Снег надо вывозить, и мы это делаем. Кучи я контролирую сам. Они же мои, именные. — отметил градоначальник в ходе итоговой пресс-конференции.

Также глава Челябинска вспомнил свой опыт работы в соседнем Магнитогорске. Там, по его словам, его именем называли дороги. Как отметил Евгений Тефтелев, такое словосочетание было приятнее.