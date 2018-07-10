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/ Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев

Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев

Необычное явление попало на видео.
сегодня в 19:52
  |  Общество
Сильный гул со стороны Копейского шоссе услышали челябинцы вечером накануне, 9 июля. Любопытство взяли вверх, и горожане отправились на прогулку, чтобы отыскать источник звука. Оказалось, что он исходил от ТЭЦ. Происходящее сняли на видео.

Шел домой вечером со стороны улицы Новороссийская в районе улицы Нахимова, услышал сильный гул со стороны Копейского шоссе, где находиться ТЭЦ 1, стало интересно, где источник шума. Прошёлся до ТЭЦ 1 и понял, что шум идёт с их территории. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Павел.

По его словам, звук встревожил многих горожан, его нельзя было не заметить. Все оглядывались по сторонам, чтобы понять, что случилось и произошло.

По предварительной информации, шум образовался из-за запуска турбины. Предприятие и, в частности, ТЭЦ, функционирует в штатном режиме.

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