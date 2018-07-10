/ Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев

Необычное явление попало на видео.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сильный гул со стороны Копейского шоссе услышали челябинцы вечером накануне, 9 июля. Любопытство взяли вверх, и горожане отправились на прогулку, чтобы отыскать источник звука. Оказалось, что он исходил от ТЭЦ. Происходящее сняли на видео.

Шел домой вечером со стороны улицы Новороссийская в районе улицы Нахимова, услышал сильный гул со стороны Копейского шоссе, где находиться ТЭЦ 1, стало интересно, где источник шума. Прошёлся до ТЭЦ 1 и понял, что шум идёт с их территории. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Павел.

По его словам, звук встревожил многих горожан, его нельзя было не заметить. Все оглядывались по сторонам, чтобы понять, что случилось и произошло.

По предварительной информации, шум образовался из-за запуска турбины. Предприятие и, в частности, ТЭЦ, функционирует в штатном режиме.