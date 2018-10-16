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/ Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий

Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий

Мужчина получил ожоги.
сегодня в 17:16
  |  Происшествия

В результате технологической вспышки на «ТЭЦ-2», которая произошла сегодня днем, 16 октября, ожог получил один из рабочих предприятия. Он проводил работы по утечке водорода. Предварительно, он пострадал после загорания газа. Уже через несколько минут на место прибыла «скорая», чтобы оказать медпомощь пострадавшим. К «ТЭЦ-2» стянулись силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате разведки не было обнаружено ни горения, ни задымления. Разрушений нет. Всего на месте находились две автоцистерны, 8 человек личного состава. В результате произошедшего пострадал рабочий: мужчина 1961 года рождения. Он был доставлен в ГКБ № 6 областного центра. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Происшествие на работу предприятия не повлияло. Разрушений в котлотурбинном цехе, где и произошло ЧП, нет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Перед вспышкой жители близлежащих домов жаловались на сильный шум со стороны «ТЭЦ-2».

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