/ Челябинский завод в несколько раз снизил выбросы в атмосферу

Добиться таких результатов помогла модернизация оборудования.

Челябинский «Завод ТЕХНО» установил объемы выбросов в полтора раза ниже действующей нормы. На предприятии заявили, что вложили 323 миллиона в экологическую безопасность. Там заменили устаревшее оборудование на более технологичное.

Вопросы сохранения окружающей среды для нас в приоритете. Даже наша продукция — каменная вата — является звеном природоохранной цепи: используя базальтовую теплоизоляцию, можно сократить расход энергии на отопление зданий на 40%. Мы будем продолжать снижать возможное воздействие на окружающую среду и выбросы в атмосферу. В планах — проведение экологического аудита и модернизация отдельных систем, задействованных в работе по сокращению выбросов. Бюджет нового проекта — около 15 миллионов рублей. — сообщил директор челябинского «Завода ТЕХНО» Рустем Хуснуллин.

Корпорация также намерена принять активное участие в реализации поручения президента о снижении выбросов в Челябинске на 20% до 2020 года. Напомним, на Южном Урале предприятия могут получить налоговые льготы.