Маски, дистанция на сцене и исключение массовых сцен: как будут работать театры в Челябинской области?

Роспотребнадзор указал жесткие требования.

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На прошедших выходных Роспотребнадзор разрешил вернуться к работе театрам и концертным залам. И для многих это очень долгожданное событие, ведь все запланированные мероприятия были перенесены на неопределенный срок.

Однако в Роспотребнадзоре предписали очень жесткие требования театрам и концертным залам, которые ставят под вопрос проведение множества мероприятий. К примеру, теперь нельзя выступать хоровым коллективам, а также нужно исключить сцены, где участвует сразу большое количество людей.

Готовы ли в культурные заведения Челябинской области к «новому» порядку проведения мероприятий рассказали в региональном министерстве культуры. Там отмечают, что сохраняются основные требования, к которым россияне привыкли еще с марта — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Только все равно есть своя специфика.

«К концертным и театральным номерам есть свои требования. К примеру, расстановка оркестра, а также актеров драмы на полтора метра между каждым. И у них должны быть перчатки и защитные экраны. Требований очень много и они достаточно жесткие. Также рекомендовано исключать все взаимодействия актеров на сцене. Но мы понимаем, что это достаточно сложный процесс. Прежде всего для самой постановки и артистов. Но думаю, что сейчас технически и средства дополненной реальности могут помочь. Можно приспособить спектакль для артистов и для зрителей», — поделилась первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Также отмечается, что были разговоры о рассадке зрителей в шахматном порядке. Но в Минкульте Челябинской области указали, что это не приветствуется и не очень удобно и благоприятно. Тем не менее, рассадка между людьми в полтора метра должна сохраниться. Поэтому возможно людей будут рассаживать через ряд, через место друг от друга.

Но главная безопасность должна присутствовать у работников и актеров театра. К примеру, в театре оперы и балета имени Глинки установили особый медицинский фильтр.

«Через него будут проходить все артисты и работники. Их всех будут обрабатывать специальным раствором. Таким образом, обеспечим дополнительную безопасность всем сотрудникам», — добавила Ирина Анфалова-Шишкина.

Что же касается массовых сцен в постановках, то здесь будут исходить из каждого конкретного спектакля. И в Минкульте надеются, что режиссеры смогут обыграть довольно жесткие требования Роспотребнадзора.

Напомним, что хоть Роспотребнадзор и разрешил театрам начать свою работу, о начале театрального сезона в Челябинской области пока говорить рано. Но кассы театров уже работают и продают билеты.