Театры Челябинской области возвращают деньги за билеты

Южноуральцы не потеряют средства из-за отмены представлений.

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Ограничительные мероприятия, введенные в регионе в целях профилактики распространения коронавируса, коснулись и учреждений культуры. Театры, концертные организации, музеи и библиотеки Челябинской области закрылись для посетителей. Южноуральцы, которые заранее приобрели билеты на спектакли и концерты сегодня задались ожидаемым вопросом: «Вернут ли деньги?!». Стоит отметить, что не весь культурный досуг в регионе организуется одноименным министерством. Глава областного минкульта Алексей Бетехтин пояснил, что деятельность в этом направлении уже начата.

«В театрах, концертных организациях сегодня идет возврат билетов беспрепятственно на любую дату, деньги полностью возвращаются. Что касается коммерческих организаций, то те концерты, которые связаны с шоу-бизнесом, их проводятся в основном частные предприятия, которые сегодня приостановили возвраты билетов. У них есть горячая линия: 264-00-00, предлагаю обращаться туда и урегулировать вопросы по возврату денег за коммерческие билеты с ними», — посоветовал Алексей Бетехтин.

Алексей Бетехтин признался, введенные ограничения серьезно ударили по деятельности организаций культуры. Ведь их деятельность в первую очередь нацелена на организацию досуга именно масс, а сегодня собираться в группы более 50 человек не рекомендуют.

«Понятно что сегодня отменены все театральные спектакли, все концерты, закрыты библиотеки: идет только выдача и прием книг, соответствующим их обеззараживанием. Работают пока кружки во дворцах культуры в муниципалитетах, это не касается только старшего поколения», — добавил глава Министерства культуры региона.

Переживают и сами деятели культуры, ведь их заработная плата напрямую зависит от доходов организаций, в которых они служат. Фонд оплаты в большей степени формируется из внебюджетного заработка учреждений культуры. Алексей Бетехтин заверил: по зарплате коронавирус не ударит. Об этом позаботился президент страны, когда в своих указах определил ее в своих майских указах.