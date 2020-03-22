Театр драмы отремонтируют в Челябинске

Работы запланированы на 2022 год.

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Театр драмы имени Наума Орлова отремонтируют в Челябинске. Средства на реконструкцию выделят как из регионального, так и из федерального бюджетов. Когда начнётся капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Почти 40 лет в здании не было капитального ремонта, и, естественно, многое уже пришло в негодность. А потому глава Челябинской области Алексей Текслер поручил своему заместителю Вадиму Евдокимову встретиться с первым заместителем министра культуры Российской Федерации Сергеем Обрывалиным и председателем комитета культуры Госдумы Еленой Ямпольской и обсудить вопросы организации ремонтных работ.

«Здание Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова давно требует капитального ремонта, его не было с момента постройки здания, с 1982 года. Удалось договориться с коллегами, что капитальный ремонт начнется через два года, в 2022 году. В рамках софинансирования министерство культуры РФ выделит 500 миллионов рублей»,— сообщил Вадим Евдокимов.

Теперь предстоит организовать рабочую группу, которая займётся подготовкой плана и графика работ, технического задания и уточнением проектно-сметной документации.

Отметим, челябинский театр драмы входит в число ведущих театров России. Ежегодно сюда приезжают режиссёры и сценаристы из различных российских городов, что позволяет труппе театра работать в самых различных направлениях. А капитальный ремонт позволит театру принимать новые коллективы и расширит творческие возможности артистов.