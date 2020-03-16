Шоу должно продолжаться: челябинские театры не отменят спектакли из-за коронавируса

В том числе по плану пройдут и гастроли трупп из других городов.

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В связи с распространением в мире коронавируса, в Челябинской области, как и во многих городах страны, были введены ограничения, которые призваны не допустить распространения новой инфекции в регионе. Так, под запрет попали мероприятия, которые подразумевают участие более 500 человек.

«Это рекомендации Роспотребнадзора, они касаются всей страны, каждый субьект индивидуально под себя выбирает. Например в Москве уже есть зараженные, там очень большой трафик идет и так далее. Челябинска это не коснулось», — прокомментировал ситуацию министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Руководитель минкульта также пояснил, что театры Челябинской области продолжат работать в штатном режиме. На сценах все также будут развиваться трагедии, комедии и драмы в исполнении местных и приезжих трупп.

«Отменены гастроли из ряда стран, перечень этих стран вы знаете, он опубликован. Наши возвращающиеся с гастролей труппы, они садятся на двухнедельный карантин. Что касается внутрироссийских гастролей, они не отменяются, как шоу-бизнеса, так и по нашей линии, по линии театрального искусства и концертного. Все спектакли также будут идти в репертуарном режиме», — добавил Алексей Бетехтин.

Для того, чтобы обезопасить зрителей и актеров, в театрах будут усилены меры по дезинфекции, а контактный персонал будет обеспечен защитными масками. Также Алексей Бетехтин добавил, что вместимость залов большинства учреждений культуры не превышает заявленной Роспотребнадзором нормы.