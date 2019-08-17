Один-два раза в месяц по вторникам билеты на спектакли будут стоить всего 50 рублей. Абсолютно на все места: будь то балкон, амфитеатр или партер. Акция рассчитана на людей, которые, возможно, не хотят идти в Оперный театр из-за страха не понять происходящее на сцене, а также на тех, у кого нет на это средств.
«У нас есть огромное желание расширить зрительскую аудиторию, приобщить к высокому искусству как можно больше людей, в том числе молодежь, и побороть стереотип, что опера и балет — это скучно. Верим, что благодаря „Театральным вторникам“ ценителей театрального искусства станет еще больше», — рассказал директор театра Владимир Досаев.
«Театральный вторник» — это еще и отличный вариант для знакомства с театром оперы и балета. В текущем сезоне в проекте будут участвовать две постановки: опера «Жанна д’Арк» П. И. Чайковского и балет-комедия «Слуга двух господ» М. Чулаки. Спектакли выбраны не случайно — они всегда пользовались особой популярностью и любовью зрителей. Приобрести билеты по акции можно на сайте театра оперы и балета.
Новый проект «Театральный вторник» осуществляется при финансовой поддержке Попечительского совета.