Театр в Челябинске станет еще доступнее

Билеты в театр оперы и балета можно будет купить за 50 рублей.

«У нас есть огромное желание расширить зрительскую аудиторию, приобщить к высокому искусству как можно больше людей, в том числе молодежь, и побороть стереотип, что опера и балет — это скучно. Верим, что благодаря „Театральным вторникам“ ценителей театрального искусства станет еще больше»,

— рассказал директор театра Владимир Досаев.