Старейший на Южном Урале театр едет на фестиваль малых городов России

Златоустовский «Омнибус» покажет одни из лучших спектаклей.

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Старейший на Южном Урале златоустовский государственный областной драматический театр «Омнибус», вступивший в свой сотый сезон, едет на Всероссийский фестиваль театров малых городов России «Надежды России» в городе Вышний Волочек Тверской области, куда съедутся театральные труппы со всей страны. Поддержку «Омнибусу» оказывает губернатор и министерство культуры Челябинской области.

Там артисты театра покажут один из лучших своих спектаклей — драму «На большой дороге» Антона Павловича Чехова, а также спектакль-урок «Приглашение в театр» Ирины Кручининой. Он входит в уникальную программу театральных уроков-спектаклей, успешно реализуемой в «Омнибусе» уже больше тридцати лет и воспитавшей не одно поколение златоустовских зрителей.

«От обычного спектакля спектакль-урок отличается тем, что мы помогаем нашим преподавателям литературы языком театра дополнить те знания, которые школьники не смогут получить даже на уроке. Мы ставим спектакли по произведениям Пушкина, Лермонтова, по сказкам. В нашей обойме их уже около 13», — отмечает Александр Романов, директор театра «Омнибус».

Отмечается, что златоустовский театр, в труппе которого числятся 28 актеров, тесно работает со школами и управлением образования. Они вместе обговаривают проекты спектаклей-уроков. 3 дня в неделю школьники организованно приходят в театр смотреть эти уроки. А длится он так же, как и обычный школьный урок — 45 минут.

Помимо этого, в Златоусте в ноябре состоится первый областной открытый фестиваль театральных уроков. Перенять 30-летний опыт «Омнибуса» приедут 13 театров. Театр вступил в свой сотый сезон, но праздновать будет только на следующий год. Но «Омнибус» уже начал готовиться к этой крупной и торжественной дате.