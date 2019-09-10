К «обнаженке» на сцене театра оказался не готов челябинский зритель

Неоднозначную постановку Ярославского театра имени Ф. Волкова обсудили зрители.

Послушать 00:00

Спектакль «Восемь любящих женщин» вызвал неоднозначное мнение среди челябинцев. Любители театра разделились на два лагеря: кто-то покидал зал прямо во время действия, кто-то остался очень доволен нестандартным подходом и свежестью мысли. Споры развернулись вокруг откровенных сцен. Мнения разделились, отзывы челябинцы оставляли в соцсетях.

«Уже не знают как изгалиться. Никакой идеи морали... Сомнительные ценности», — комментируют одни.

«Отличный спектакль!!! Ничего плохого в этом не вижу», — рассуждают другие.

В родном Ярославле спектакль показали два раза, члены труппы признаются, такого резонанса, как в Челябинске, там не было. Южноуральцев больше всего удивило и возмутило обнаженное тело актрисы на сцене.

«Настоящее искусство не может восприниматься одинаково. По поводу обнаженных тел: все достаточно корректно было показано, и режиссерская задумка такая. Спектакль дважды был показан в Ярославле. Не могу сказать, что там была шокирующая реакция. Спектакль только становится на ноги», — комментируют в театре имени Федора Волкова.

Там же сообщили, спектакль участвовал в фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, его хорошо приняли критики. Мнение коллег поддержали и в Челябинском камерном театре.

«В спектакле действительно поднимаются острые вопросы цинизма. Но театр и призван показывать, как зеркало общества, какие-то проблемы, которые существуют в обществе. Обнаженное тело и игра актеров — это почерк автора, если средства требуют наличия на сцене обнаженного тела, если это чем-то обусловлено, то да. У нас голых женщин на сцене нет. Но у каждого зрителя есть свой вкус. Одних подобное может шокировать, а для других это обыденность», — поделился Илья Коломейский с сайтом bfm74, директор камерного театра.

Теперь постановка вернется в родной город. Спектакль вновь покажут на сцене в Ярославле еще несколько раз.