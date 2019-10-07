Челябинскую оперу откроют после ремонта с опозданием

На площадке еще остается строительный мусор.

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В театре оперы и балета в Челябинске рассказали, когда здание вновь примет зрителей. Старт сезона пришлось отложить. Здание не успели полностью подготовить к первому спектаклю «Жизнь за царя». Так, к примеру, перед театром все еще остаются горы стройматериалов.

«Спектакль отменился по причинам, связанным с ремонтом. Мы посчитали, что не можем принять зрителей, пока театр находится в ремонтном состоянии. 11 октября в Челябинске пройдут гастроли Большого театра, и вместе с этим событием мы готовимся открыть сезон. К этому времени стройматериалов, которые скопились возле входа, уже не будет. Для актерской труппы сезон открылся раньше, они выступали в Кургане и в Уфе. Сейчас мы делаем все, чтобы открытие сезона в Челябинске успешно состоялось», — сообщили в пресс-службе театра имени Глинки.

Театр имени Глинки начали ремонтировать в рамках подготовки города к событиям саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск примет культурные, спортивные и другие мероприятия международной программы в июне 2020 года.

В здании должны были полностью обновить кровлю и фасад. Так, строители отреставрировали скульптуры «Танцовщица», «Муза» и «Рабочий» на крыше здания. Их укрепили, выровняли поверхность, покрасили и обработали водоотталкивающим материалом. Преобразился и зрительный зал. Там отшлифовали и покрыли лаком паркет.

Первый спектакль сезона - оперу «Жизнь за царя» - артисты должны были показать накануне, в воскресенье. Однако перед самой поставкой в театре объявили, что показ отменяется. Зрителям предложили сдать билеты или использовать их для прохода на другие события.

«Вот так подаришь билеты любимой маме на день рождения, приедет она с отцом из Миасса, и на театральной двери привет: спектакль отменяется», — пишут огорченные пользователи в социальных сетях.

Уже сегодня в театре пройдет концерт певца Валерия Леонтьева. А 11 октября Большой театр покажет на сцене балет «Светлый ручей». Столичная труппа выступит вместе с челябинским оркестром.