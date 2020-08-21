Михаил Ефремов заявил о решении сменить адвокатов

Бывшие защитники артиста останутся в качестве консультантов.

Послушать 00:00

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом заявил, что хочет поменять адвокатов и отказаться от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом артист сказал сегодня, 21 августа, во время очередного заседания по делу в Пресненском суде Москвы.



«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката, и эти улыбочки от Александра Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — цитирует Михаила Ефремова РБК.

Бывший адвокаты артиста останутся его консультантами артиста, сообщила Елизавета Шаргородская. По её словам, Михаил Ефремов мог отказаться от услуг своих представителей из-за того, что они раздражают судью, сообщает РБК.

«По мнению Михаила Олеговича, наблюдающего за ходом судебного заседания, мы просто раздражаем судью, ведь во всех наших ходатайствах было отказано судом. Биологическую Экспертизу подушек безопасности также не провели, хотя данная экспертиза — прямое доказательство либо невиновности Ефремова, либо его вины. Фамилии Падва и Резник Михаил на заседании называл, но не утверждал, что они будут его адвокатами, а лишь сказал, что знает их», — сказала Елизавета Шаргородская.

В итоге слушания по делу актёра были перенесены на понедельник, 24 августа. На вопрос судьи о помощи в поиске нового адвоката Михаил Ефремов ответил отрицательно.

Напомним, вечером 8 июня, Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы. Машина, за рулём которой находился актёр, на полной скорости выехала на встречную полосу на Смоленском шоссе. Там он столкнулся с фургонов доставки, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужина скончался в больнице от полученных травм.

Артисту было предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи УК «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» уголовного кодекса России. Михаил Ефремов может получить от 5 до 12 лет лишения свободы.