В Челябинске театр оперы и балета порадует зрителей новыми постановками

В театре рассказали о новых премьерах предстоящего сезона.

С наступлением осени в Челябинске откроется новый театральный сезон. В этом году обещают насыщенную программу. В ней появятся не только новые постановки, но и симфонические концерты. О предстоящей программе рассказал директор Владимир Досаев.

«В начале ноября выйдет оперетта Франца Легара „Веселая вдова“. Режиссер-постановщик — главный режиссер Омского музыкального театра Александр Лебедев. Он у нас восстанавливал оперу Джузеппе Верди „Трубадур“. Художник-постановщик — Владимир Спевякин из Донбасс Опера. Последняя премьера оперетты в нашем театре прошла в 2012 году („Мистер Икс“), поэтому мы решили „освежить“ данный жанр. Тем более что он пользуется успехом у зрителей», — рассказал Владимир Досаев.

Весной следующего года в театре планируют показать следующие премьеры спектаклей: оперы Н. Римского-Корсакова «Садко», «Травиата» Джузеппе Верди, режиссер-постановщик Павел Сорокин (Ростов-на-Дону), ставивший у нас «Паяцев». Также любителей балета ждет премьера «Ромео и Джульетты», спектакль по традиции представят на фестивале балета «В честь Екатерины Максимовой». В запуске еще один спектакль «Иоланта» П. И. Чайковского в постановке Вадима Кейша. Помимо этого в программе следующего сезона планируется увеличить количество симфонических концертов.

«Хочу напомнить нашим зрителям о большом успехе оркестра в Южной Корее весной этого года. Сценическая версия спектакля „Кармен“ была дважды показана в самом современном и самом престижном зале Сеула Lotte Concert Hall. Чтобы понимать уровень этих гастролей, нужно просто отметить, что за две недели до нас там выступал Лондонский симфонический оркестр. Конечно, симфонический оркестр будет выступать с концертами, тем более что в театре появился рояль Steinway, занимающий первую строку в рейтинге роялей», — пояснил Владимир Досаев.

Также концерты будут проходить в сопровождении видеотрансляций: зрители получат уникальную возможность помимо самого оркестра увидеть дирижера, его мимику и жесты. В этом году продолжится работа с Большим театром.

«В июне этого года Челябинский театр оперы и балета впервые в своей истории показал три спектакля на Новой сцене Большого театра: „Риголетто“, „Кармина Бурана“ и „Пахита“. В октябре этого года впервые на нашей сцене Большой театр представит балет „Светлый ручей“. Спектакль пройдет в сопровождении нашего симфонического оркестра», — рассказал директор театра.

В этом году планируют расширять аудиторию театра, чтобы устоявшееся выражение «театр — это скучно» ушло в прошлое.

«Желая обрести нового зрителя, мы создали новый проект „Театральный вторник“, который осуществляется при финансовой поддержке Попечительского совета. Один-два раза в месяц по вторникам билеты на наши спектакли будут стоить всего 50 рублей. Абсолютно на все места: будь то балкон, амфитеатр или партер. Акция рассчитана именно на тех, кто по какой-то причине не имел возможность посещать наши спектакли», — поделился директор театра.

В рамках проекта поставят и такие легендарные постановки, как опера «Жанна д’Арк» П. И. Чайковского и балет-комедия «Слуга двух господ» М. Чулаки. По словам организаторов, такие спектакли выбрали, потому что зрители всегда испытывали особый интерес именно к этим постановкам.

Новый театральный сезон откроют уже 8 октября оперой «Жизнь царя».