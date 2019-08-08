В челябинском театре оперы и балета проводится капитальный ремонт

О работах, которые ведутся над культурным зданием, рассказал директор театра Владимир Досаев.



Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени И. М. Глинки в предстоящем сезоне порадует зрителей не только премьерами, но и обновленным видом самого здания. Изменения коснутся не только внутренней отделки театра, но и наружной. О предстоящих нововведениях рассказал директор театра Владимир Досаев.

«Ремонт фасада основного здания назрел давно — жители Челябинска постоянно об этом говорили. Помимо стен будут отремонтированы кровля, художественные фигуры на крыше театра, заменят весь гранит. Надеюсь, что здание приобретет свой первоначальный вид и станет одним из привлекательных мест города», — рассказал Владимир Досаев, директор театра.

Помимо этого приведут в порядок фасады дополнительного и исторического здания, которые расположены со стороны улицы Цвиллинга, а также решили благоустроить прилегающую территорию

«В объем этих работ входит не только асфальтирование и укладка тротуарной плитки, но и замена бетонных заборов на металлические с элементами ковки, что добавит „легкости“ в архитектурный облик театра. Также планируется капитальный ремонт резервуаров воды для аварийного пожаротушения», — поделился Владимир Досаев.

Что касается внутренних работ в здании, то дело дойдет до капитального ремонта зрительских туалетов. Также будут полностью отремонтированы пожарная сигнализация и системы пожаротушения на сцене и чердаке театра.

«Будут сделаны отделка стен на пути эвакуации коридора закулисной части первого этажа огнестойкими материалами и монтаж системы наружного и внутреннего видеонаблюдения. Уже выполнен ремонт пола в зрительном зале: его отшлифовали и покрыли лаком», — пояснил директор театра.

Театр уже сейчас может «похвастаться» новым роялем Steinway и источником бесперебойного питания оборудования сцены.

«Новые кресла и стулья в зрительный зал должны быть поставлены до 20 сентября. В октябре в театре появится новое осветительное оборудование. В сентябре поступит новый видеопроектор, в ноябре — фортепиано и рояли в репетиционные помещения. Зрители также увидят новый антрактно-раздвижной занавес. В декабре мы услышим новые музыкальные инструменты оркестра», — поделился Владимир Досаев.

Сказать точные сроки завершения наружного ремонта в театре не могут. Пояснили, что все зависит от внешних таких факторов, как погода. Поэтому наружные работы продолжатся даже при открытии театрального сезона. Но зрителей это никак не коснется: внутреннюю отделку завершат до первого октября.