/ Многотонный трактор встретит гостей саммитов ШОС и БРИКС из аэропорта

Машина должна демонстрировать промышленный потенциал региона.

Бульдозер Б-8 будет встречать гостей Южного Урала. Машину производства Челябинского тракторного завода готовят к установке возле аэропорта. Сейчас ведутся последние приготовительные работы.

Основная часть работы уже проделана. Отвал и рыхлитель бульдозера жестко закреплены, даже гусеницы прихвачены сваркой, чтобы не было «двигающихся» частей. В дальнейшем для надежности бульдозерное оборудование и гусеницы приварят к закладным подставкам на постаменте, чтобы машину нельзя было сдвинуть. Сейчас трактор передан в сборочно-сдаточный цех для покраски и нанесения специально разработанной для него промграфики. — рассказал сайту «Первый областной» начальник опытного сборочного участка предприятия Александр Бондарь.

По задумке представителей ЧТЗ, бульдозер должен стать «визитной карточкой» региона. Многотонная машина должна впечатлить будущей участников саммитов ШОС и БРИКС, которые Челябинск примет в 2020 году. Бульдозер станет первым объектом, созданным к международному событию.