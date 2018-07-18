/ «Зеркальный» штаб по подготовке к саммитам ШОС появится в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский возглавит четыре федеральные рабочие группы

Областной штаб по подготовке к международному саммиту появится на Южном Урале. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на еженедельной совещании. Объединение сможет координировать подготовку к значимому событию 2020 года.

Сразу же после заседания федерального организационного комитета, которое прошло в Москве, было принято решение о том, что мы создаем зеркальным образом на своем уровне региональный оргкомитет по подготовке к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Процесс по формированию идет. Областной оргкомитет по ШОС будет состоять из рабочих групп, в каждую войдет представитель Росконгресса, будет определен руководитель этой группы. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Всего будет создано 19 рабочих групп. У каждой будет свой региональный руководитель и федеральный куратор. Губернатор Борис Дубровский лично возглавит 4 рабочие группы федерального уровня: по размещению гостей, по подготовке инфраструктуры, по транспортному обеспечению, по организации волонтеров.