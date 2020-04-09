122 км дорог отремонтируют в Челябинской области за 2020 год

Работы проведут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Челябинская область не первый год участвует в дорожном нацпроекте. В 2020 году отремонтируют улицы Челябинска, Магнитогорска, а также 19 региональных объектов.

В 2020 году завершится реконструкция автомобильной дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева, которая идет с 2017 года. В общей сложности за четыре года будет обновлено почти 15 км полотна. Продолжатся работы на автодороге Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Это популярное среди южноуральцев курортное направление. На юге области отремонтируют еще 7,7 км первой дороги и сделают капремонт еще четырех километров второй.

«Объектами ремонта в 2020 году станут также востребованные автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым (3 км), Миасс — Златоуст (4,7 км), Аша —Кропачево —Шарлаш (7,3 км), Халитово — Баязитова (1 км), Урлядинский — Ложкина — Межозерный (8 км), а также Уйское —Белово —Токмасский — а/д Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск (6,5 км)», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Ожидается ремонт на участках автодорог Кунашак — Усть-Багаряк (2,8 км) и Ж/Д станция Муслюмово — Саккулово — а/д М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу (8 км). На 44 км областных автодорог обновят покрытие проезжей части. Это участки магистралей Чебаpкуль —Уйское — Суpменевский — Магнитогорск (15 км), Фершампенуаз —Куропаткинский — Кассельский — а/д Верхнеуральск-Петропавловский (10 км), Верхнеуральск — Степное —Тайсара — Смеловский (17 км) и Верхнеуральск — Петропавловский — а/д Южноуральск-Магнитогорск (1,85 км).

Напомним, следить за дорожными работами можно при помощи интерактивной карты, доступной на официальном сайте регионального Миндортранса.