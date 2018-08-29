/ В цветочных магазинах начинается ажиотаж

Первоклассники выбирают для учителей букеты из подсолнухов, пшеницы и ранеток.



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Ажиотаж в челябинских цветочных магазинах начался за несколько дней до 1 сентября. Родители и будущие первоклассники готовятся порадовать своих педагогов и начать знакомство на приятной ноте. Школьники вместе со взрослыми участвуют в подборе цветов, отдавая предпочтение ярким бутонам.

Мы решили выбрать красивый букет, чтобы порадовать учителя. Думаю, что букет ко Дню знаний должен быть яркий и создавать приятное настроение. — делится мама первоклассницы.

Как признаются в цветочных салонах, покупатели охотно выбирают необычные букеты. Традиционные гладиолусы уже остались в прошлом.

Самые разные цветы берут на 1 сентября, все зависит от настроения, от того, кто их дарит. Это могут быть подсолнухи, пшеница, лаванда, роза, все, что угодно. Стоимость наших букетов начинается от тысячи рублей и выше. Все зависит от бюджета. Цветов очень много, они все очень разные. Поэтому я не берусь советовать. Это же настроение, это 1 сентября! — рассказал сайту «Первый областной» цветочник Игорь Линник.

Есть и такие люди, кто отказывается от покупки букетов ко Дню знаний. Вместо этого родителям предлагают поучаствовать в благотворительной акции и собрать средства на доброе дело.