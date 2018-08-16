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/ Борис Дубровский потребовал подготовить регион к отопительному сезону к 1 сентября

Борис Дубровский потребовал подготовить регион к отопительному сезону к 1 сентября

Тепло должно прийти в дома всех челябинцев вовремя.
сегодня в 17:24
  |  Общество

Челябинская область уже готовится к зиме. К 1 сентября все районы должны отчитаться о возможности войти в отопительный сезон. Губернатор Борис Дубровский потребовал, чтобы все проблемы до этой даты устранили. Нужно заменить неэффективные котельные, модернизировать и проверить объекты коммунальной инфраструктуры. На это выделили 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, главы районов должны договориться с жильцами домов, бойлеры в которых вышли из строя. Оборудование необходимо заменить.

Все сети и объекты теплоснабжения должны быть готовы к отопительному сезону в установленный срок. Обращаю внимание глав территорий, что каждый из них знает слабые места, у нас были негативные примеры в прошлые годы, поэтому вы должны исключить возможность их повторения в будущем осенне-зимнем периоде. Подготовка к отопительному сезону и его прохождение — это личная ответственность каждого руководителя территории. Южноуральцы должны получить тепло в дома своевременно. — подчеркнул Борис Дубровский.

До 15 сентября муниципальные комиссии проверят все теплоснабжающие организации. Тем, кто «сдался» без замечаний, выдадут паспорта готовности, остальные до середины ноября должны будут устранить нарушения.

В состоянии готовности к осени должен быть и аварийный запас из 4 передвижных котельных, 4 передвижных электростанций и 10 комплектных трансформаторных подстанций.

Напомним, что отопление в домах включают, если 5 дней подряд температура на улице не превышает плюс 8 градусов.

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