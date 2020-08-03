Карен Даллакян призвал запретить охоту на краснокнижную рысь в Челябинской области

Однако зоозащитник ошибся, данное животное не попадает под защиту региона.

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Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян опубликовал обращение с требованием запретить охоту на краснокнижных рысей в Челябинской области. В министерстве экологии региона отреагировали на требование напоминанием о том, что рысь не занесена в Красную книгу.

«Вопрос о разрешении или запрете охоты стоит очень давно. С одной стороны в регионе более шестидесяти тысяч охотников, которые поддерживают ее проведение. Нельзя оставить без внимания и мнение жителей поселений в горнозаводской зоне, которые ежегодно сталкиваются с уничтожением животных в подсобных хозяйствах от нападений рыси. При этом мы не можем оставить без внимания мнение зоозащитников, которые выступают против отстрела этого хищника», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Замминистра экологии подчеркнул, что данный вопрос будет проработан специалистами. После того, как будут изучены все данные, министерство экологии примет решение по данному вопросу.

Кроме того, Виталий Безруков заметил, что на территории региона численность рысей только увеличивается. Так с 1985 года по 2020 год количество выросло на 170 особей. На данный момент на территории Челябинской области насчитывается 353 рыси. Регулирование численности проводится строго в соответствии с федеральными нормативами: не более 35 особей.