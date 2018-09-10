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Челябинская свалка полностью прекращает свою работу

Евгений Тефтелев назвал это событие подарком ко дню рождения города.
сегодня в 10:24
  |  Общество

Сегодня, 10 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев завил о грядущем прекращении работы городской свалки. С 11 сентября отходы на площадке перестанут принимать полностью. Градоначальник дал своему заместителю Юрию Параничеву распоряжение по исполнению принятого решения.

Еще одно событие станет хорошим подарком ко Дню города. С 11 сентября городская свалка полностью закрывается. В связи с этим я прошу всех заинтересованных в исполнении моего распоряжения лиц организовать необходимую работу. Все несанкционированные свалки необходимо вывозить. — заявил в ходе аппаратного совещания глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее решение о запрете ввоза отходов на территорию свалки было принято в отношении юридических лиц и жителей северо-запада города. Ограничения стали действовать с 1 июля. Поэтапное закрытие позволило плавно перенести поток мусоровозов перенаправить в новое место. Теперь для сбора мусора используют центр под деревней Чишма в Сосновском районе. На месте свалки городские власти планируют разбить сквер.

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