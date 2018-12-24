/ В Копейске стартовала акция «Подари Новый год детям»

Малышка Даша хоть еще и не разбирается в конфетах, но подарку рада.
Сегодня с Дарьей мы пришли получить подарок. Ей годик, она пришла вместе со мной. Надеемся, что что он будет вкусным. Очень рады, что получили подарок. — рассказывает Олеся Кокшарова.
Подарки получают в первую очередь дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети погибших защитников Отечества и дети-участники губернаторской елки новогодней и Рождественской елок.
Получить подарок можно в местном отделении социальной защиты населения. Более 2000 юных копейчан своими подарками уже насладились.