/ В Копейске стартовала акция «Подари Новый год детям»

Более 2000 юных копейчан уже получили новогодние подарки.

Подарки в рамках акции «Подари Новый год детям» уже прибывают в населенные пункты области. Совсем скоро их получат все дети от 1 года до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, оставшиеся без родителей. Так, презенты уже вручили юным копейчанам.

Малышка Даша хоть еще и не разбирается в конфетах, но подарку рада.

Сегодня с Дарьей мы пришли получить подарок. Ей годик, она пришла вместе со мной. Надеемся, что что он будет вкусным. Очень рады, что получили подарок. — рассказывает Олеся Кокшарова.

Подарки получают в первую очередь дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети погибших защитников Отечества и дети-участники губернаторской елки новогодней и Рождественской елок.

Получить подарок можно в местном отделении социальной защиты населения. Более 2000 юных копейчан своими подарками уже насладились.