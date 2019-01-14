/ Подарочные наборы мамам новорожденных детей вручил Борис Дубовский

В честь 85-летия области каждый ребенок, родившийся в 2019 году, получит предметы первой необходимости.

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил подарочные наборы мамам младенцев, которые появились на свет всего несколько дней назад. Они полагаются каждому ребенку, рожденному в 2019 году, в честь 85 юбилея области. Подарки получили 8 матерей, находящихся сейчас в Областном перинатальном центре в Челябинске. Среди них были жительницы города, районов области и даже девушка из Оренбурга, которую направили в центр в связи со сложным течением беременности для проведения уникальной операции.

Подарки вручают по всей области мамочкам, у которых дети родились в 2019 году, в честь 85-летия области. В перинатальном центре можно увидеть представителей со всей области: Нязепетровский район, Карталинский район, из других областей приехали к нам, потому что только здесь могут оказать сложную помощь. На данный момент мы вручили более 750 подарков по области. Вручаем тогда, когда мама с ребенком выписываются домой из медицинского учреждения. Подарки практичные, в наборе то, что нужно для маленького ребенка в начале жизни. Очень хочется, чтобы этих подарков мы вручили как можно больше в этом году. — отметил Борис Дубровский.

Глава региона узнал, как чувствуют себя мамы и детишки, а также вручил каждой подарочные наборы. В них вошли предметы первой необходимости для младенца: влажные салфетки, крема, гель для душа, полотенце, термометр для воды и многое другое.

Очень приятно, что сам губернатор подарил набор. Я думаю, подарок будет в помощь каждой маме, там только самое необходимое, что нужно на первое время. Ну и, конечно же, цветы каждой женщине приятны в такой момент, особенно, пока еще не виделись с родными. — мама новорожденного Матвея Любовь Пальчикова.