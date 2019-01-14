Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.92 +0.06 77.13 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:29
О погоде на рабочую неделю рассказали синоптики
По данным ведомства, пару дней челябинцы все-таки померзнут, но в целом — будет тепло.
/ Подарочные наборы мамам новорожденных детей вручил Борис Дубовский

Подарочные наборы мамам новорожденных детей вручил Борис Дубовский

В честь 85-летия области каждый ребенок, родившийся в 2019 году, получит предметы первой необходимости.
сегодня в 12:31
  |  Общество
Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил подарочные наборы мамам младенцев, которые появились на свет всего несколько дней назад. Они полагаются каждому ребенку, рожденному в 2019 году, в честь 85 юбилея области. Подарки получили 8 матерей, находящихся сейчас в Областном перинатальном центре в Челябинске. Среди них были жительницы города, районов области и даже девушка из Оренбурга, которую направили в центр в связи со сложным течением беременности для проведения уникальной операции.

Подарки вручают по всей области мамочкам, у которых дети родились в 2019 году, в честь 85-летия области. В перинатальном центре можно увидеть представителей со всей области: Нязепетровский район, Карталинский район, из других областей приехали к нам, потому что только здесь могут оказать сложную помощь. На данный момент мы вручили более 750 подарков по области. Вручаем тогда, когда мама с ребенком выписываются домой из медицинского учреждения. Подарки практичные, в наборе то, что нужно для маленького ребенка в начале жизни. Очень хочется, чтобы этих подарков мы вручили как можно больше в этом году. — отметил Борис Дубровский.

Глава региона узнал, как чувствуют себя мамы и детишки, а также вручил каждой подарочные наборы. В них вошли предметы первой необходимости для младенца: влажные салфетки, крема, гель для душа, полотенце, термометр для воды и многое другое.

Очень приятно, что сам губернатор подарил набор. Я думаю, подарок будет в помощь каждой маме, там только самое необходимое, что нужно на первое время. Ну и, конечно же, цветы каждой женщине приятны в такой момент, особенно, пока еще не виделись с родными. — мама новорожденного Матвея Любовь Пальчикова.

Общество
Школьники с ограниченными возможностями получили подарки от правоохранителей
26.12.2018
Школьники с ограниченными возможностями получили подарки от правоохранителей
Общество
Евгений Малкин показал, как правильно упаковывать подарки
21.12.2018
Евгений Малкин показал, как правильно упаковывать подарки
Общество
Тайный Санта приехал в Челябинск на оленях, чтобы дарить подарки
  
13.12.2018
Тайный Санта приехал в Челябинск на оленях, чтобы дарить подарки
Общество
185 тысяч подарков закупили для детей в рамках новогодней благотворительной акции
11.12.2018
185 тысяч подарков закупили для детей в рамках новогодней благотворительной акции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
9 и 10 подъезды дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв, расселят
сегодня в 17:57
9 и 10 подъезды дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв, расселят
Культура
Об уникальности фотовыставки «Серебряные страницы Челябинской области» рассказали организаторы
сегодня в 17:48
Об уникальности фотовыставки «Серебряные страницы Челябинской области» рассказали организаторы
Спорт
В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду
сегодня в 17:42
В Кусинском районе прошел 3 этап Кубка России по сноуборду
Хоккей
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
сегодня в 17:26
Артемий Панарин набрал два очка в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс»
Происшествия
«Лада Приора» слетела в кювет в Агаповском районе
сегодня в 17:21
«Лада Приора» слетела в кювет в Агаповском районе
Общество
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
сегодня в 16:48
О традиционных блюдах на Крещение рассказали священнослужители
Происшествия
«Шкода Октавиа» сбила пешехода в Троицком районе
сегодня в 16:40
«Шкода Октавиа» сбила пешехода в Троицком районе
Хоккей
Ник Бэйлен сделал 100 голевых передач в чемпионатах КХЛ
сегодня в 16:31
Ник Бэйлен сделал 100 голевых передач в чемпионатах КХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6