«Таврида» впервые пройдет в онлайн-режиме

Первые 4 смены молодежного форума проведут с 1 по 23 июля.

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Форум творческой молодёжи «Таврида» в этом году пройдет в дистанционном формате. первые 4 смены будут переведены в онлайн-режим и пройдут с 1 по 23 июля. откроют форум антишкола организаторов, современных музыкальных направлений, новой визуальной культуры и моды, а также литературы и медиа. Участниками традиционно могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо лишь подать заявку на официальном сайте «Тавриды».

«Команды под руководством наставников будут работать над конечным культурным продуктом. Так, участники антишколы современных музыкальных направлений совместно с лейблами составят плейлист из собственных треков. Он будет опубликован на стриминговых музыкальных сервисах. Также пройдет отбор исполнителей для выступления на главной сцене фестиваля „Таврида — АРТ“», — рассказывает портал Молодежь Южного Урала.

Молодые художники получат шанс стать частью выставочного проекта «Мира мало» в рамках VII Московской биеннале молодого искусства. Организаторы отмечают, что такой формат проведения форума сделает «Тавриду» еще ближе к молодежи, ведь принять участие в онлайн-сменах молодые люди смогут из любой точки мира. Подробная информация о сменах и антишколах будет также размещена на официальном сайте мероприятия.

Возобновить традиционное проведение форума планируется с 24 августа по 30 сентября 2020 года.