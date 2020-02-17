В Челябинске пройдет всероссийский форум для студентов и выпускников технических специальностей

Форум состоится 28-29 марта.

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BreakPoint — это возможность для молодежи 18-25 лет определиться со своим будущим, узнать, как выбрать место работы, чтобы иметь хороший доход. Встреча, прежде всего, будет интересна студентам технических и экономических профилей обучения.

«Мы расскажем, как организовать свое дело, с чего нужно начать, если не хватает знаний и связей», — говорят организаторы.

На форуме ждут тех, кто следит за развитием технологий и хочет идти в ногу со временем, ищет новых знакомств и желает попасть на стажировку в престижную компанию. Участие в форуме бесплатное, достаточно просто пройти регистрацию по ссылке.