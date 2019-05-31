Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Студентка из Челябинской области выиграла грант на творческом форуме «Таврида»

Студентка из Челябинской области выиграла грант на творческом форуме «Таврида»

На эти средства она сможет реализовать свой культурный проект.
сегодня в 14:01
  |  Общество
Активистка из Челябинской области выиграла грант на юбилейном форуме «Таврида», который стартовал в Крыму 11 мая. Студентка Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Софья Протопопова посетила смену «Культурный медиапоток», где получила грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта. 

Мой проект называется «Первое межнациональное шоу о нас». Суть заключается в том, чтобы разрушить стереотипы о традициях и культуре народов Северного Кавказа путем съемки программы, состоящей из 9 эпизодов. Ролики будут посвящены культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. В каждом сезоне главным героем будет гость из определенного субъекта РФ, занимающийся народным творчеством, и популярный в том регионе. Мы будем показывать, что разница в культурных ценностях не должна разъединять людей в нашей стране, а наоборот сплочать, демонстрируя то, насколько мы похожи. — рассказала для студенческого медиацентра МГТУ Софья Протопопова.
Молодёжный форум «Таврида» проводится с 2014 года. С 2015 года ему присвоен статус Всероссийского. Форум состоит из нескольких тематических смен, в которых могут принять участие люди от 18 до 35 лет. Его цель — поддержать творческие инициативы молодежи, в том числе и материально.
Общество
Медицинский центр «Лотос» выступил генеральным партнером II Уральского беременного форума
30.04.2019
Медицинский центр «Лотос» выступил генеральным партнером II Уральского беременного форума
Общество
Дмитрий Медведев встретился с участниками экофорума
24.04.2019
Дмитрий Медведев встретился с участниками экофорума
Общество
Участники форума «Чистая страна» собрали воедино предложения по улучшению экологической обстановки в России
20.04.2019
Участники форума «Чистая страна» собрали воедино предложения по улучшению экологической обстановки в России
Общество
Алексей Текслер выступил на первом всероссийском экологическом форуме «Чистая страна»
19.04.2019
Алексей Текслер выступил на первом всероссийском экологическом форуме «Чистая страна»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Обновление железнодорожного вокзала началось в Челябинске
сегодня в 16:00
Обновление железнодорожного вокзала началось в Челябинске
Общество
Челябинский аэропорт официально получил имя Игоря Курчатова
сегодня в 15:57
Челябинский аэропорт официально получил имя Игоря Курчатова
Общество
В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе
сегодня в 15:53
В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе
Политика
И.о. замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покинул пост
сегодня в 15:52
И.о. замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покинул пост
Общество
«Уральскую молнию» модернизируют к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 15:20
«Уральскую молнию» модернизируют к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
Челябинцы пожаловались, что не видят рабочих в переходах на площади Революции
сегодня в 15:00
Челябинцы пожаловались, что не видят рабочих в переходах на площади Революции
Происшествия
Полицейские заковали в наручники дебоширившую в центре Челябинска женщину
сегодня в 14:34
Полицейские заковали в наручники дебоширившую в центре Челябинска женщину
Хоккей
Егор Яковлев рассказал о процессе переговоров с «Металлургом»
сегодня в 14:16
Егор Яковлев рассказал о процессе переговоров с «Металлургом»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6