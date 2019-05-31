/ Студентка из Челябинской области выиграла грант на творческом форуме «Таврида»

Активистка из Челябинской области выиграла грант на юбилейном форуме «Таврида», который стартовал в Крыму 11 мая. Студентка Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Софья Протопопова посетила смену «Культурный медиапоток», где получила грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Мой проект называется «Первое межнациональное шоу о нас». Суть заключается в том, чтобы разрушить стереотипы о традициях и культуре народов Северного Кавказа путем съемки программы, состоящей из 9 эпизодов. Ролики будут посвящены культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. В каждом сезоне главным героем будет гость из определенного субъекта РФ, занимающийся народным творчеством, и популярный в том регионе. Мы будем показывать, что разница в культурных ценностях не должна разъединять людей в нашей стране, а наоборот сплочать, демонстрируя то, насколько мы похожи. — рассказала для студенческого медиацентра МГТУ Софья Протопопова.
Молодёжный форум «Таврида» проводится с 2014 года. С 2015 года ему присвоен статус Всероссийского. Форум состоит из нескольких тематических смен, в которых могут принять участие люди от 18 до 35 лет. Его цель — поддержать творческие инициативы молодежи, в том числе и материально.
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