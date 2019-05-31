Студентка из Челябинской области выиграла грант на творческом форуме «Таврида»

На эти средства она сможет реализовать свой культурный проект.

Активистка из Челябинской области выиграла грант на юбилейном форуме «Таврида», который стартовал в Крыму 11 мая. Студентка Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Софья Протопопова посетила смену «Культурный медиапоток», где получила грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта.



Мой проект называется «Первое межнациональное шоу о нас». Суть заключается в том, чтобы разрушить стереотипы о традициях и культуре народов Северного Кавказа путем съемки программы, состоящей из 9 эпизодов. Ролики будут посвящены культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. В каждом сезоне главным героем будет гость из определенного субъекта РФ, занимающийся народным творчеством, и популярный в том регионе. Мы будем показывать, что разница в культурных ценностях не должна разъединять людей в нашей стране, а наоборот сплочать, демонстрируя то, насколько мы похожи. — рассказала для студенческого медиацентра МГТУ Софья Протопопова.

Молодёжный форум «Таврида» проводится с 2014 года. С 2015 года ему присвоен статус Всероссийского. Форум состоит из нескольких тематических смен, в которых могут принять участие люди от 18 до 35 лет. Его цель — поддержать творческие инициативы молодежи, в том числе и материально.

