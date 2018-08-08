Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.54 +63.54 73.56 +73.56
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Тарантул указал на клад с древними монетами

Тарантул указал на клад с древними монетами

Южноуралец обнаружил в поле «десятчик», «двушку» и «полтинник».
сегодня в 15:49
  |  Общество

Необычной находкой поделился житель Челябинской области. Мужчина рассказал в своем блоге в «Живом журнале» историю обнаружения трех монет прошлого века. Охранял клад тарантул. Заметить его удалось случайно, «предвестником» встречи стал орел.

Проезжая по степной дороге, увидел молодого орла, сидящего на земле — не удержался и остановился его сфотографировать. Но стоило остановится, как орел срочно улетел по своим делам. Они довольно редко сидят на земле, обычно они там трапезничают, поэтому решил взглянуть на то место, где сидел орел, там действительно бегала еда — огромный рыжий тарантул. — делится пользователь anonymus_74.

Паук обосновался на так называемом «кошельке» и уходить с него не спешил. В земле были закопаны медные монеты прошлого века. Пользователь сети изучил клад. В нем оказались монеты номиналом 10 и 2 рубля, а также 50 копеек.

Тарантул охранял небогатый «кошелек» на 12,5 копеек: «массона», «царицу полей» и Николая I. — продолжает anonymus_74.

Хобби автора этого блога — коллекционирование монет. В его коллекции есть современные образцы и древние находки.

Общество
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
  
02.07.2018
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
Общество
Южноуральцы могут обзавестись монетами с символом наступающего года
21.12.2017
Южноуральцы могут обзавестись монетами с символом наступающего года
Общество
Будущие штурманы и офицеры получили дипломы под звон монет в ЧВВАКУШе
31.07.2017
Будущие штурманы и офицеры получили дипломы под звон монет в ЧВВАКУШе
Общество
Памятник «Монета на удачу» появился в парке Гагарина
28.05.2017
Памятник «Монета на удачу» появился в парке Гагарина
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные
сегодня в 19:30
Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные
Происшествия
Металлический штырь проткнул ногу рабочему в Магнитогорске
сегодня в 18:30
Металлический штырь проткнул ногу рабочему в Магнитогорске
Общество
Полпред остался доволен визитом в Челябинск
сегодня в 18:17
Полпред остался доволен визитом в Челябинск
Происшествия
«Он испугался, что она потянет его за собой». Новые подробности трагедии с утонувшей девочкой в Чебаркуле
сегодня в 17:54
«Он испугался, что она потянет его за собой». Новые подробности трагедии с утонувшей девочкой в Чебаркуле
Общество
«Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах
  
сегодня в 17:45
«Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах
Общество
Николаю Цуканову показали производство рельсов для ВСМ
сегодня в 17:29
Николаю Цуканову показали производство рельсов для ВСМ
Общество
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
сегодня в 17:04
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
Общество
Гериатр учит правильно жить пенсионеров в Миассе
сегодня в 16:34
Гериатр учит правильно жить пенсионеров в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6