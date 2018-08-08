/ Тарантул указал на клад с древними монетами

Южноуралец обнаружил в поле «десятчик», «двушку» и «полтинник».

Необычной находкой поделился житель Челябинской области. Мужчина рассказал в своем блоге в «Живом журнале» историю обнаружения трех монет прошлого века. Охранял клад тарантул. Заметить его удалось случайно, «предвестником» встречи стал орел.

Проезжая по степной дороге, увидел молодого орла, сидящего на земле — не удержался и остановился его сфотографировать. Но стоило остановится, как орел срочно улетел по своим делам. Они довольно редко сидят на земле, обычно они там трапезничают, поэтому решил взглянуть на то место, где сидел орел, там действительно бегала еда — огромный рыжий тарантул. — делится пользователь anonymus_74.

Паук обосновался на так называемом «кошельке» и уходить с него не спешил. В земле были закопаны медные монеты прошлого века. Пользователь сети изучил клад. В нем оказались монеты номиналом 10 и 2 рубля, а также 50 копеек.

Тарантул охранял небогатый «кошелек» на 12,5 копеек: «массона», «царицу полей» и Николая I. — продолжает anonymus_74.

Хобби автора этого блога — коллекционирование монет. В его коллекции есть современные образцы и древние находки.