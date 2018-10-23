/ Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах

Получить такую можно в отделениях челябинских банков.

Монета с изображением героев мультсериала «Ну, погоди!» вошла в обращение в России. Памятный денежный знак номиналом в 25 рублей выпущен к 50-летнему юбилею знаменитого мультфильма.

Монета выпущена тиражом в 500 тысяч экземпляров, при этом монет обыкновенного исполнения 450 тысяч, а улучшенного, с цветным изображением, — 50 тысяч. Монета может использоваться в обороте и имеет номинальную стоимость в 25 рублей. Получить ее можно, например, в банке. Она изготовлена из медно-никелевого сплава, ее вес — 10 грамм. Улучшенная монета, распространяется в подарочной упаковке и имеет цветное изображение на реверсе. Затраты на ее изготовление выше, и распространяются они через АО «Госзнак». — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист по исследованию денежных знаков отделения Челябинского уральского главного управления Центробанка России Дмитрий Долгушев.

Специалист Центробанка также отметил, что изображение на монету чаще всего выбирается из значительных событий. Создание «Ну, погоди!» является таковым, и Центральный банк не мог оставить юбилей мультфиьма без внимания.

Отметим, что персонажи знаменитого советского мультфильма не первые, кто отметился на денежных знаках. Ранее на монетах были замечены три богатыря из серии мультфильмов студии «Мельница» и Винни Пух и Пятачок.

Монеты можно получить в банках. Условия нужно уточнить в отделении. Также 25-рублевые монеты продаются в магазинах нумизматики.