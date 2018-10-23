Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.31 -0.5 75.37 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах

Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах

Получить такую можно в отделениях челябинских банков.
сегодня в 19:29
  |  Общество

Монета с изображением героев мультсериала «Ну, погоди!» вошла в обращение в России. Памятный денежный знак номиналом в 25 рублей выпущен к 50-летнему юбилею знаменитого мультфильма.

Монета выпущена тиражом в 500 тысяч экземпляров, при этом монет обыкновенного исполнения 450 тысяч, а улучшенного, с цветным изображением, — 50 тысяч. Монета может использоваться в обороте и имеет номинальную стоимость в 25 рублей. Получить ее можно, например, в банке. Она изготовлена из медно-никелевого сплава, ее вес — 10 грамм. Улучшенная монета, распространяется в подарочной упаковке и имеет цветное изображение на реверсе. Затраты на ее изготовление выше, и распространяются они через АО «Госзнак». — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист по исследованию денежных знаков отделения Челябинского уральского главного управления Центробанка России Дмитрий Долгушев.

Специалист Центробанка также отметил, что изображение на монету чаще всего выбирается из значительных событий. Создание «Ну, погоди!» является таковым, и Центральный банк не мог оставить юбилей мультфиьма без внимания.

Отметим, что персонажи знаменитого советского мультфильма не первые, кто отметился на денежных знаках. Ранее на монетах были замечены три богатыря из серии мультфильмов студии «Мельница» и Винни Пух и Пятачок.

Монеты можно получить в банках. Условия нужно уточнить в отделении. Также 25-рублевые монеты продаются в магазинах нумизматики.

Общество
Тарантул указал на клад с древними монетами
08.08.2018
Тарантул указал на клад с древними монетами
Общество
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
  
02.07.2018
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
Общество
Южноуральцы могут обзавестись монетами с символом наступающего года
21.12.2017
Южноуральцы могут обзавестись монетами с символом наступающего года
Общество
Будущие штурманы и офицеры получили дипломы под звон монет в ЧВВАКУШе
31.07.2017
Будущие штурманы и офицеры получили дипломы под звон монет в ЧВВАКУШе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
сегодня в 20:55
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
Общество
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
сегодня в 19:29
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
Хоккей
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
сегодня в 18:59
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
Общество
Кусинскому Сталину посвятили статью в авторитетном американском издании
сегодня в 18:23
Кусинскому Сталину посвятили статью в авторитетном американском издании
Происшествия
Маршрутка врезалась в «Газель» и спровоцировала массовую аварию в Челябинске
сегодня в 18:00
Маршрутка врезалась в «Газель» и спровоцировала массовую аварию в Челябинске
Происшествия
Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса
сегодня в 17:42
Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса
Общество
Живой лабиринт, лекторий и крепость «Челябинск» появятся в парке «Плодушка»
сегодня в 17:36
Живой лабиринт, лекторий и крепость «Челябинск» появятся в парке «Плодушка»
Происшествия
Водитель-бесправник сбил пешехода в Копейске
  
сегодня в 17:08
Водитель-бесправник сбил пешехода в Копейске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6