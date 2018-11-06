/ Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»

Девочка показала «класс» в хип-хопе, балете и рок-н-ролле.

Продемонстрировать свой танцевальный талант на шоу «Лучше всех» решила 8-летняя жительница Челябинска Марианна Краснопевцева. Девочка занимается хип-хопом, но любит и другие танцевальные направления, например, балет и рок-н-ролл.

Марианне удалось доказать, что для своего возраста она действительно профи: девочка перетанцевала опытных артистов.

Основное направление — хип-хоп, я всегда его любила. Он получался лучше всех. Не так, чтобы раз-два — звезда. Нужно было трудиться, костюмы, макияж, резиночку подобрать. Ну, и основное — танец. Кроме этого увлечения, у меня гимнастика художественная, пение, вокал правильно называется, рисование. На вокале пою цыганскую песню, переводится «У меня нет рубашки, у меня нет юбки». — поделилась Марианна Краснопевцева.

Девочке за смелость и отличное выступление вручили медаль шоу, рюкзак со сладостями и букет цветов.