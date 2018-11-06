Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.58 -0.07 74.99 +0.41
Челябинск
сейчас
 
0 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»

Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»

Девочка показала «класс» в хип-хопе, балете и рок-н-ролле.
сегодня в 09:25
  |  Общество

Продемонстрировать свой танцевальный талант на шоу «Лучше всех» решила 8-летняя жительница Челябинска Марианна Краснопевцева. Девочка занимается хип-хопом, но любит и другие танцевальные направления, например, балет и рок-н-ролл. 

Марианне удалось доказать, что для своего возраста она действительно профи: девочка перетанцевала опытных артистов.

Основное направление — хип-хоп, я всегда его любила. Он получался лучше всех. Не так, чтобы раз-два — звезда. Нужно было трудиться, костюмы, макияж, резиночку подобрать. Ну, и основное — танец. Кроме этого увлечения, у меня гимнастика художественная, пение, вокал правильно называется, рисование. На вокале пою цыганскую песню, переводится «У меня нет рубашки, у меня нет юбки». — поделилась Марианна Краснопевцева.

Девочке за смелость и отличное выступление вручили медаль шоу, рюкзак со сладостями и букет цветов.

Общество
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
04.11.2018
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
Культура
Концерт «Равный равному. Танцы» состоялся в Челябинске
23.09.2018
Концерт «Равный равному. Танцы» состоялся в Челябинске
Общество
Хореографы проекта «Танцы» выведут на сцену челябинцев с ограниченными возможностями здоровья
19.09.2018
Хореографы проекта «Танцы» выведут на сцену челябинцев с ограниченными возможностями здоровья
Общество
«Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы
  
15.09.2018
«Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Задержание пьяного водителя в Магнитогорске попало на видео
  
сегодня в 12:57
Задержание пьяного водителя в Магнитогорске попало на видео
Общество
Член Совета Федерации провел прием жителей Челябинской области
сегодня в 12:11
Член Совета Федерации провел прием жителей Челябинской области
Общество
Лабораторию авиамоделирования для школьников открыли в Челябинской области
сегодня в 11:58
Лабораторию авиамоделирования для школьников открыли в Челябинской области
Происшествия
Родные онкобольного миассца просят наказать избивших его до смерти истязателей
сегодня в 11:46
Родные онкобольного миассца просят наказать избивших его до смерти истязателей
Общество
Хулиганы испортили детскую площадку в Миассе
сегодня в 10:17
Хулиганы испортили детскую площадку в Миассе
Культура
Гала-концерт международного фестиваля-конкурса фламенко пройдет в Челябинске
сегодня в 10:06
Гала-концерт международного фестиваля-конкурса фламенко пройдет в Челябинске
Происшествия
Обвиняемого в убийстве своей возлюбленной челябинца арестовали
сегодня в 09:50
Обвиняемого в убийстве своей возлюбленной челябинца арестовали
Общество
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
сегодня в 09:25
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6