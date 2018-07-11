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/ Заброшенное танковое училище станет частной собственностью

Заброшенное танковое училище станет частной собственностью

Территорию выставили на продажу.
вчера в 16:33
  |  Общество

Заброшенное танковое училище выставили на продажу. Аукцион запустило АО «Дом.рф», включив в него 18 жилых объектов, расположенных на 4 земельных участках. За часть военной истории Челябинска просят 168,6 миллионов рублей, еще один земельный участок оценили в 8,7 миллиона. Торги по основной территории проведут уже 18 июля, и через неделю с молотка уйдет участок площадью больше 5 квадратных метров.

У компании, объявившей аукцион, есть все разрешающие документы. Будущий владелец также знает, есть ли возможность подвести на территорию газ, электричество, воду. Продажа танкового училища — логичное разрешение ситуации, тянущейся с 2007 года. Именно тогда учреждение было расформировано.

Однако 5 июня 2018 года госэкспертиза внесла два здания бывшей казармы и здание бывшего штаба в список объектов культурного наследия региона. Они составляют Войсковой остановочный пункт. Также были утверждены границы зон этих объектов. Эксперты-краеведы считают, что свободная территория, выставленная на продажу, может совпадать с территорией объектов культурного наследия.

Войсковой остановочный пункт, построенный еще в начале прошлого века, должен сохраниться в Челябинске. Если объекты и территория, прилегающая к ним, будут проданы, новый владелец получит их с обременением. Например, нельзя переделывать внешний вид зданий, устанавливать на фасаде кондиционеры, сажать высокие деревья, сносить объекты. Остановочный пункт и так лишился одной казармы несколько лет назад.

Одно здание казармы выставили на аукцион и продали. О включении этих зданий в список объектов культурного наследия не сообщили. Под роспись документы не предоставили. Так что здание было снесено. Теперь всю территорию передали ИЖК. Я посмотрел документы на торгах — там несколько участков, но, судя по кадастровым номерам, зданий, входящих в Войсковой остановочный пункт, нет. — рассказал радио «Business FM Челябинск» координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Действительно, все действия по продаже объектов культурного наследия должны быть согласованы с охраняющим их Госкомитетом. Пока представители обращений от акционерного общества «Дом.рф» не получали.

Мы еще не видели аукционной документации, которая касается именно объектов культурного наследия. Ни о каком сносе этих зданий речи быть не может. Может быть, они пойдут отдельным лотом, в котором будут прописаны все обременения, которые накладываются на будущего владельца этой недвижимости. Это и ремонтно-реставрационные работы, и проведение там определенных мероприятий по сохранению. — рассказал сайту «Первый областной» зампредседателя Государственного комитета культурного наследия Сергей Бердов.

Напомним, что территория танкового училища даже после расформирования принадлежит Министерству обороны. Челябинская администрация несколько раз вступала в переговоры с ведомством, надеясь использовать земли для возведения спортивных и социальных объектов, а также для строительства жилых домов. Прийти к соглашению не удалось.

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Комментарии

Федя
17:21, 11.07.2018
А кому на фиг нужен участок в пять квадратных метра???

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