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/ 12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища

12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища

Проект понравился городской администрации.
сегодня в 15:28
  |  Общество

Стало известно, как будет выглядеть территория бывшего Танкового училища, не так давно проданная на аукционе. Новый владелец хочет построить там целый микрорайон. 12 многоквартирных жилых домов заселят больше 3 тысяч человек. Они получат широкие междворовые проезды, современные детские площадки, озелененную территорию и даже несколько подземных парковок, а еще детский сад на 200 мест и административное здание.

Микрорайон будет ограничен улицами Орджоникидзе, Телевизионной, Монакова и переулками Косого, Монакова и створом переулка Красного. Документацию, подтверждающую это и отражающую планы застройщика, приняли и утвердили в городской администрации.

Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства. — сообщается в постановлении, подписанном врио главы города Владимиром Елистратовым.

территория училища ушла на торгах в Москве. Из владения Министерства обороны 8 гектаров земли перешли во владение компании «Никс». Сумма сделки составила 254 миллиона рублей. В аукционе не участвовали здания, которые признаны объектами культурного наследия.

На возведение домов дается три года.

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