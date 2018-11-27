/ 12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища

Стало известно, как будет выглядеть территория бывшего Танкового училища, не так давно проданная на аукционе. Новый владелец хочет построить там целый микрорайон. 12 многоквартирных жилых домов заселят больше 3 тысяч человек. Они получат широкие междворовые проезды, современные детские площадки, озелененную территорию и даже несколько подземных парковок, а еще детский сад на 200 мест и административное здание.
Микрорайон будет ограничен улицами Орджоникидзе, Телевизионной, Монакова и переулками Косого, Монакова и створом переулка Красного. Документацию, подтверждающую это и отражающую планы застройщика, приняли и утвердили в городской администрации.
Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства. — сообщается в постановлении, подписанном врио главы города Владимиром Елистратовым.
территория училища ушла на торгах в Москве. Из владения Министерства обороны 8 гектаров земли перешли во владение компании «Никс». Сумма сделки составила 254 миллиона рублей. В аукционе не участвовали здания, которые признаны объектами культурного наследия.
На возведение домов дается три года.