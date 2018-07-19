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/ Здания заброшенного танкового училища проданы на аукционе

Здания заброшенного танкового училища проданы на аукционе

Лот выкупил руководитель строительной компании «Никс».
сегодня в 08:43
  |  Общество

Заброшенное танковое училище в центре Челябинска ушло с торгов. Общая сумма сделки оценивается в 254 миллиона рублей. Сюда вошли комплекс зданий и земля площадью 8 гектаров. Начальная цена аукциона, проведенного компанией «Дом.рф», составила 168 миллионов 600 тысяч рублей с шагом в 2 миллиона.

В соответствии с градостроительной документацией Челябинска имущественный комплекс находится в границах территории комплексного и устойчивого развития в составе общественно-деловых зон, что предполагает будущую застройку не только жилыми объектами, но также объектами транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории общего пользования. — заявили представители компании «Дом.рф».

По итогам торгов сумма сделки достигла 254 миллионов 600 тысяч рублей. Новый владельцем земельного участка стал директор строительной компании «НИКС» Николай Серсков. Его компания займется преображением территории.

Напомним, заброшенное Танковое училище перешло из собственности Минобороны в частные руки. Ранее анонсировалось, что вместо разрушающихся зданий появится жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Однако историки выступили против такого, натаивая на включении зданий в список культурного наследия региона. Подробное о значимость казарм сайт «Первый областной» рассказал здесь.

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