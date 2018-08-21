/ «Танковую карусель» отработают на Чебаркульском полигоне

Больше тысячи машин будут поражать цель из укрытия.

На Чебаркульском полигоне проходят учения, которые помогут отладить работу танковых подразделений. В Минобороны решили отработать тактику «карусель».

Суть этой техники в эффекте неожиданности. Танки будут выезжать из укрытий, добираться до отмеченной площадки, стрелять, и уезжать. Следом за первой машиной поедет вторая, уже из другого места. Противник, если применять «карусель» на войне, не сможет угадать, откуда ждать следующую атаку, а поднявшаяся от танков пыль станет отличной завесой от врага.

Более шести тысяч военнослужащих и свыше 1100 единиц военной техники приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения разносторонних учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя. — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Напомним, внезапная проверка боевой готовности проводится в войсках Центрального и Восточного военного округов с 20 по 25 августа. Ее организовали в преддверии учений «Восток-2018».