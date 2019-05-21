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/ Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик

Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик

Компании ждут аукцион от Минобороны.
сегодня в 17:57
  |  Общество

На территории Танкового училища появится микрорайон-парк, но перед этим застройщику нужно определиться, что делать с объектами культурного наследия. Сейчас аукцион на их покупку не объявлен Минобороны, но «Никс» и «Легион» готовы не просто приобрести здания, но и реконструировать их. Кроме того, микрорайон будет облагорожен и огорожен.

Мы можем взять и огородить всю территорию, например. Что тогда получает покупатель? Безопасное пространство. У нас получается микрорайон, это создаст определенную ценность. Если автомобилист заезжает на территорию проекта, то машина, в принципе, в безопасности, и никто, кроме соседей, к ней не подойдет. Нам надо будет увеличить выезды из микрорайона, рассредоточив количество транспорта и пешего трафика. — рассказал сайту «Первый областной» директор СК «Легион» Сергей Пахомов.

Напомним, на месте Танкового училища должно появиться 12 многоквартирных жилых домов. Микрорайон будет ограничен улицами Орджоникидзе, Телевизионной, Монакова и переулками Косого, Монакова и створом переулка Красного. Документацию, подтверждающую это и отражающую планы застройщика, приняли и утвердили в городской администрации.

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