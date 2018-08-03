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/ Челябинцы освежат пушки и танки в «Саду Победы»

Челябинцы освежат пушки и танки в «Саду Победы»

Музей военной техники под открытым небом «оживет».
сегодня в 07:24
  |  Общество

Техника в «Саду Победы» нуждается в обновлении. Ее необходимо подкрасить, вернув тем самым былой яркий вид. Заняться этим решили 3 августа. В саду соберутся неравнодушные челябинцы, а также представители партии «Единая Россия». Они покрасят пушки, танки, «Катюши», БТР и даже одно находящееся на территории музея военной техники судно, а также отмоют их.

Выставка машин — это дань инженерному гению танкостроителей ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны. Музей был открыт в 2007 году. У его истоков стояла группа компаний «Бовид», депутат районного совета Горбунов, Совет директоров предприятий Тракторозаводского района. — рассказали сайту «Первый областной» в городской администрации.

К акции по обновлению техники, которую назвали «Мы помним, мы гордимся», могут присоединиться все. Начало ее в 10:00.

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