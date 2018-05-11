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/ «Танк», похожий на ВАЗ-2114, проехал по центральным улицам Челябинска

«Танк», похожий на ВАЗ-2114, проехал по центральным улицам Челябинска

Военную технику видели возле городских парков.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Военная техника проехала в День Победы по площади Революции, а в это же время по улицам города рассекал «танк». У техники было дуло и гусеницы, она была выкрашена в цвет хаки, но изначально разрабатывалась как ВАЗ-2114. Превратить легковушку в тяжелую военную машину решил челябинец Дмитрий Турковский со своими друзьями. Они купили акриловую краску, продумали варианты тюнинга и сами модернизировали ВАЗ. Как рассказал Дмитрий, идея вынашивалась несколько месяцев и воплощалась дважды. За пару дней до 9 мая машину подготовили к празднику, но прошедший дождь смыл всю краску. В День Победы пришлось начинать все сначала.

Машина стояла на парковке, мы ее прятали, чтобы до 9 мая люди не видели. Начали свое катание по городу от Сада Победы, потом поехали к парку Гагарина. Оттуда хотели подъехать к парку Пушкина, но не удалось из-за перекрытого движения. Мы не отчаялись и поехали к парку Колющенко. Уже оттуда вернулись на Театральную площадь. Горожане реагировали очень позитивно и эмоционально. На каждом перекрестке нас фотографировали, кричали, что все круто, много машин нам сигналили. На каждой остановке подходили люди, фотографировались с машиной в шлемофонах — это каска танкиста. — рассказал сайту «Первый областной» автор идеи Дмитрий Турковский.

Опыт по перекрашиванию машины у Дмитрия и его команды первый. Однако креативные челябинцы не хотят останавливаться. Им понравился процесс работы и реакция горожан, поэтому в следующий День Победы они хотят снова проехать по городу на «танке» и взять в подкрепление новую военную технику, переделанную из легковых автомобилей.

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