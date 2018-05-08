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/ Потерявшийся во время ВОВ танк на тягаче везут в Верхний Уфалей. Видео

Потерявшийся во время ВОВ танк на тягаче везут в Верхний Уфалей. Видео

Стоимость находки оценивается в 8,5 миллионов рублей.
сегодня в 18:34
  |  Общество

С танком, который в День Победы станет главным историческим экспонатом времен Великой Отечественной войны, связано сразу несколько событий. Военная машина была изготовлена на заводе в Нижнем Тагиле в 1945 году. Во время войны Т-34 был отправлен в Польшу для участия в боевых действиях. После чего танк исчез. Обнаружили боевую машину лишь спустя 70 лет. Летом 2015 года уроженец Москвы пытался перегнать танк через границу с Казахстаном. Тогда выяснилось, что контрабандист приобрел боевую машину в Латвии и планировал перепродать за 230 тысяч евро. Но был арестован на пограничном пункте.

Три года назад его остановили на границе с Казахстаном. Он был арестован. Стоял в Карталах, пока шли судебные разбирательства. После чего был передан в министерство культуры, которое в свою очередь распределяет такие ценные экспонаты по музеям. Прошла конкурсная процедура. Претендовали музеи Свердловской области, Карталы, Варна и историко-культурный музей Верхнего Уфалея. Именно музей Верхнего Уфалея по всем параметрам подошел. И сейчас министерство культуры с помощью полпредства танк везут из Карталов в Верхний Уфалей. — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Танк признан памятником культурного наследия. Экспертиза показала, что техника находится в рабочем состоянии и не нуждается в ремонте. Его стоимость оценивается в 8,5 миллионов рублей. Сегодня, 8 мая, танк доставят в Верхний Уфалей.

После М5 пойдем по объездной дороге в сторону Екатеринбурга. Пройдем рядом с Челябинском. Дальше уйдем на Касли, а потом уйдем на Верхний Уфалей.— рассказал сайту «Первый областной» водитель тягача Вячеслав Басков.

В День Победы историческую находку установят на главной площади Верхнего Уфалея. Именно там пройдет Бессмертный полк. А уже 10 мая Т-34 станет новым экспонатом местного музея.

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