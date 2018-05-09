/ Уфалейский Бессмертный полк прошел рядом с подаренным им танком

Т-34 займет почетное место в парке Верхнего Уфалея.

В День Победы Верхнему Уфалею подарили танк Т-34. У техники непростая история: он терялся во время войны, был практически вывезен зарубеж на продажу и долго стоял на пограничном пункте. Три года решалась судьба танка. Получить его в свою «коллекцию» техники хотели многие уральские города.

Верхний Уфалей, в итоге получивший Т-34, горд и счастлив. Горожане увидели танк на главной площади, шествуя с Бессмертным полком мимо него. Понравился он и детям, уже позакомившимся с техникой. В дальнейшем им хотят показывать танк на уроках истории, рассказывая о подвигах земляков во времена ВОВ.

Исторически танк должен находиться в Верхнем Уфалее. Потому что здесь формировались танковые дивизии. Большое количество уфалейцев воевало в танковых бригадах. Первый полк был сформирован из жителей Верхнего Уфалея. Наша задача — сохранить память и передать ее. На таких объектах история изучается легче. — рассказала сайту «Первый областной» глава Уфалейского городского округа Вера Ускова.

Танк разместят в детском парке на площадке музея под открытым небом. Сделают это сразу после реконструкции, намеченной на лето 2018 года.

Напомним, военная машина была изготовлена на заводе в Нижнем Тагиле в 1945 году. Во время войны Т-34 был отправлен в Польшу для участия в боевых действиях. После чего танк исчез. Обнаружили боевую машину лишь спустя 70 лет. Летом 2015 года уроженец Москвы пытался перегнать танк через границу с Казахстаном. Тогда выяснилось, что контрабандист приобрел боевую машину в Латвии и планировал перепродать за 230 тысяч евро. Но был арестован на пограничном пункте. Танк признан памятником культурного наследия. Экспертиза показала, что техника находится в рабочем состоянии и не нуждается в ремонте. Его стоимость оценивается в 8,5 миллионов рублей.