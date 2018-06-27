/ На информационное развитие Челябинской области потрачен почти 1 миллиард

﻿Регион занял 9 место по уровню вложений.

Уровень информатизации в Челябинской области растет с каждым годом. В этот раз регион занял 9 место в рейтинге по объему финансирования мероприятий за счет средств субъектов Российской Федерации. За 2017 год на эти цели было потрачено 976 824,6 тысяч рублей. В следующие 12 месяцев эта сумма уже перевалит за 1 миллиард. Такие данные представлены по результатам мониторинга подведомственным Минкомсвязи «Центром экспертизы и координации информатизации».

Челябинская область через централизацию обеспечила экономию бюджетных средств и быстрый переход на отечественное программное обеспечение в госорганах, став одним из лидеров по данному показателю в России. Данный опыт коллеги из других регионов могут перенимать уже сейчас. — рассказал директор «Центра экспертизы и координации информатизации» Роман Урнышев.

Среди ключевых направлений — формирование базовой инфраструктуры связи, перевод госуслуг в электронную форму, создание отраслевых информационных систем.