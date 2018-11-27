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/ Таксист, которого школьница обвинила в приставаниях, сам пришел в полицию

Таксист, которого школьница обвинила в приставаниях, сам пришел в полицию

Мужчина написал встречное заявление.
сегодня в 10:24
  |  Общество

Магнитогорская полиция теперь рассматривает сразу два заявления по одному случаю. Первое подала местная жительница, сообщив, что водитель такси приставал к ее 15-летней дочери во время поездки, звал в кино и хватал за руки. Правоохранители обратились к магнитогорцам с просьбой передать данные таксиста. Но это не потребовалось: мужчина пришел в полицию сам и тоже захотел написать заявление.

На данный момент обе стороны обратились в полицию. Сотрудниками отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску проводится проверка, которая позволит установить обстоятельства произошедшего и принять законное и обоснованное решение. — рассказала сайту «Первый областной» специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Напомним, информация об аморальных действиях таксиста распространилась в Сети. Сейчас он отстранен от работы. Мама девочки, сообщившая обо всем в полицию, считает, что таким образом обезопасила других юных пассажиров такси от такого водителя.

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